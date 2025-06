Angelo e Maria Concetta, quarta coppia di Temptation Island: lei usa lo scotch per scovare i tradimenti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore è stata annunciata anche la quarta coppia di Temptation Island, si tratta di Angelo e Maria Concetta.

La 37enne ha fatto sapere di essere una babysitter e non è mancata una battuta sul fidanzato, nel video di presentazione ha infatti detto con ironia che si occupa anche di lui. Subito dopo ha spiegato di essere stata lei a scrivere al programma perché non si fida completamente di Angelo.

Maria Concetta mostra la tecnica che usa per scoprire i tradimenti di Angelo

Maria Concetta ha fatto sapere che non riesce a fidarsi del fidanzato perché è sempre stato un ‘fimminaro’. A detta sua non riesce però a beccare i suoi presunti tradimenti perché lui è un parac*lo. Ma non è tutto, nel video di presentazione ha anche mostrato la ‘tecnica’ che utilizza per capire se altre donne sono state a casa di Angelo.

La 37enne che a breve approderà a Temptation Island con il fidanzato ha rivelato che porta sempre lo scotch quando va a casa di Angelo e lo passa sulle lenzuola per scovare capelli di altre ragazze. Ha poi aggiunto: “Questo si chiama test dello scotch. Proprio una tecnica scientifica questa. Questa è una tecnica che va alla grande. Infallibile. Finito questo, mi abbasso e inizio ad annusare tutto il letto“.