Temptation Island, Sonia Barrile non perdona Simone: “La porta è chiusa”

Sonia Barrile e Simone Margagliotti hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island e il loro percorso ha catturato non poco l’attenzione dei telespettatori.

Lui nel villaggio l’ha tradita e questo ha spinto lei a mettere fine alla loro storia d’amore. Dopo il reality condotto da Filippo Bisciglia hanno scoperto di aspettare un bambino, una bellissima notizia che aveva dato la forza a Sonia Barrile di concedere un’altra possibilità all’ex fidanzato, le cose però non sono andate come sperava. La ragazza ha infatti scoperto altri tradimento e ha messo di nuovo fine alla loro relazione.

Sonia Barrile non cambia idea sul suo rapporto con l’ex fidanzato Simone: non torneranno insieme

L’ex volto di Temptation Island ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha fatto sapere di non aver avuto nessun ripensamento sulla rottura con l’ex fidanzato, infatti non sono tornati insieme. Ci ha tenuto a precisare che vuole che sia presente nella vita del figlio, non sono più una coppia ma sono dei genitori.

Sonia Barrile alla conduttrice ha detto che Simone Margagliotti al momento è presente, partecipa alle visite e spera che riuscirà ad essere un buon padre, insieme sono riusciti a trovare un equilibrio. Ha poi rivelato: “Dopo l’uscita dal programma si è pentito e cerca di dimostrare il suo amore nei miei confronti, ma per me la delusione è tanta, la porta è chiusa“. Alla Toffanin ha detto che il cuore e i sentimenti si gelano e non ha senso continuare un rapporto quando non si prova più lo stesso reciproco sentimento.