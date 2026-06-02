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Presentata la Rete MoVI Manfredonia: nasce una nuova alleanza del volontariato per il territorio

Presenti il Presidente nazionale del MoVI Gianluca Cantisani, la Presidente MoVI Puglia Patrizia Cavallone, il Presidente MoVI Foggia prof. Lelio Pagliara, il Sindaco Domenico La Marca, la Vicesindaca e Assessora alle Politiche Educative Cecilia Simone e i rappresentanti del Movimento di Volontariato Italiano a livello regionale e provinciale.

MANFREDONIA (FG), 2 giugno 2026 – È stata presentata ieri mattina, nella Sala delle Vetrate di Palazzo San Domenico, la Rete MoVI Manfredonia, la nuova realtà territoriale del Movimento di Volontariato Italiano nata per mettere in rete associazioni, gruppi spontanei e cittadini impegnati nella promozione della solidarietà, della partecipazione attiva e dello sviluppo sociale della comunità.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di confronto tra il mondo del volontariato e le istituzioni locali, confermando la volontà di costruire un percorso condiviso fondato sulla collaborazione, sulla valorizzazione delle esperienze associative e sulla capacità di fare rete per affrontare insieme le sfide sociali del territorio.

Ad aprire e coordinare i lavori è stata la presidente della Rete MoVI Manfredonia, Monica Mantovano, che ha illustrato la missione, la struttura organizzativa e gli obiettivi della nuova rete, nata sotto il claim “La rete nella rete”, con l’intento di favorire il dialogo, la cooperazione e la progettazione condivisa tra le diverse realtà associative cittadine.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti del MoVI Foggia e del MoVI Andria, insieme ai rispettivi presidenti, a testimonianza di un percorso che punta a rafforzare la collaborazione tra i diversi territori e a promuovere una visione sempre più ampia e inclusiva del volontariato organizzato.

Particolarmente significativa la presenza del Presidente nazionale del MoVI, Gianluca Cantisani, della Presidente MoVI Puglia Patrizia Cavallone e del Presidente MoVI Foggia, prof. Lelio Pagliara, che hanno sottolineato l’importanza strategica della nascita della rete locale come modello di coordinamento e sviluppo del volontariato sul territorio.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale sono stati il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, e la Vicesindaca e Assessora alle Politiche Educative, Cecilia Simone, che hanno espresso apprezzamento per la nascita della Rete MoVI Manfredonia, riconoscendone il valore quale spazio di confronto, collaborazione e crescita per l’intero tessuto associativo cittadino.

Nel corso della presentazione, la presidente della Rete MoVI Manfredonia, Monica Mantovano, ha inoltre illustrato le prime progettualità della rete, sottolineando l’impegno concreto sul territorio: “Abbiamo due importanti progetti per il territorio – ha dichiarato – contribuire all’acquisto di un macchinario necessario per la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e rilanciare il Centro riabilitativo di Casarano. Bisogna ripartire dagli ultimi, stare accanto ai più fragili”. Parole che delineano la volontà della rete di tradurre il lavoro di coordinamento in azioni concrete a sostegno delle realtà sanitarie e delle persone più vulnerabili.

Presenti inoltre i componenti del gruppo operativo della Rete MoVI Manfredonia: la vicepresidente Rita Colonna dell’associazione Angeli 2021, la segretaria e tesoriera Annarita Palumbo della Croce Rossa Italiana, la consigliera Rosanna Olivieri dell’associazione Manfredonia Autismo e il consigliere Lucio Ferrara dell’associazione Psyche.

La rete vede già la partecipazione di numerose realtà associative del territorio, tra cui PASER, Croce Rossa Italiana, Angeli, Albero Azzurro, AGEDO e Mani Amiche, con l’obiettivo di ampliare progressivamente il coinvolgimento di ulteriori associazioni, gruppi e cittadini interessati a contribuire alla crescita sociale della comunità.

L’avvio ufficiale della Rete MoVI Manfredonia rappresenta un passo importante verso la costruzione di un modello stabile di partecipazione condivisa, in cui il volontariato diventa strumento concreto di inclusione, solidarietà, cittadinanza attiva e sviluppo territoriale.