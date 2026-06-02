Belen Rodriguez: Presta svela perché ha interrotto la collaborazione

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Lucio Presta torna a parlare di Belen Rodriguez e racconta un retroscena sulla fine del loro rapporto professionale. Il noto manager televisivo, ospite al Festival della Tv di Dogliani, ha ripercorso alcune tappe della sua lunga carriera e ha spiegato perché a un certo punto la collaborazione con la showgirl argentina si è interrotta.

Per anni Presta ha seguito Belen in uno dei periodi più importanti della sua ascesa televisiva. Tra i due c’era un rapporto solido, ma secondo il racconto dell’agente arrivò un momento in cui fu necessario fare una scelta. Il problema, a suo dire, riguardava l’equilibrio tra vita privata e lavoro.

Lucio Presta: l’ “ultimatum” a Belen Rodriguez

Il manager ha spiegato di aver messo Belen davanti a una sorta di ultimatum perché riteneva che le vicende sentimentali stessero incidendo troppo sulle decisioni professionali. Già in passato Presta aveva espresso un pensiero simile sulla conduttrice, sottolineando come, secondo lui, avrebbe potuto raggiungere traguardi ancora più grandi se avesse dato priorità assoluta alla carriera.

Nonostante la separazione lavorativa, le parole dell’agente non sono state un attacco alla Rodriguez. Al contrario, Presta ha riconosciuto alla showgirl una grande spontaneità, respingendo l’immagine di una persona fredda e calcolatrice. La sua lettura è che Belen abbia spesso scelto seguendo il cuore più che una strategia professionale.

Durante lo stesso intervento Presta ha anche ricordato uno degli episodi più discussi della carriera televisiva della showgirl: la celebre “farfallina” mostrata sul palco del Festival di Sanremo, sostenendo che l’idea di valorizzare quel momento sarebbe stata legata a Fabrizio Corona.

Insomma, come ha lasciato intendere anche il portale Gossip e TV che ha nelle ultime ore ha proposto un articolo al riguardo, tra Lucio Presta e Belen Rodriguez le strade professionali si sono divise, ma il manager continua a descriverla con affetto: non come una stratega dello spettacolo, bensì come una donna che, anche pagando qualche prezzo nella carriera, ha spesso preferito seguire i propri sentimenti.