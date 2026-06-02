Racconto di una notte, anticipazioni 2 giugno 2026: Mahir cade nella trappola di Rasit

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 2 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver trascorsi bellissimi momenti in occasione della notte dell’hennè prima del matrimonio Canfeza ha trovato suo padre in camera sua. Kursat le ha chiaramente detto che moriranno sia il suo fidanzato che Sila se convolerà a nozze con Mahir.

Spoiler Racconto di una notte 2 giugno 2026: Sevde e Ferman si precipitano in ospedale da Mustafa

Selim continuerà ad insistere con Rasit affinché impedisca le nozze tra Mahir e Canfeza, lui per accontentarlo tenderà una trappola all’ispettore. Cosa farà? Tramite Salih gli farà arrivare una soffiata che riguarda Orhan.

Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che nonostante sia il giorno del matrimonio Mahir non potrà fare a meno di precipitarsi nel luogo in cui è convinto di trovare Orhan. Nel frattempo l’ospedale in cui è ricoverato Mustafa si metterà in contatto con Sevde, lei e Ferman si precipiteranno lì con la speranza di ricevere notizie positive.