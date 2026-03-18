Temptation Island, Simone chiede scusa a Sonia: “Sono stato un codardo e me ne pento”

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Dieci giorni fa Sonia Barrile e Simone Margagliotti sono diventati genitori per la prima volta e da quel momento è cambiato tutto nella loro vita. Oggi sono felicissimi di dedicare tutto il loro amore e le loro attenzioni al piccolo Gabriel.

L’ex volto di Temptation Island ha perso la compagna dopo averla deluse troppe volte, ma continua a sperare in una loro riconciliazione, soprattutto ora che sono genitori. Sogna una famiglia unita e in molte occasioni ha ammesso di aver compreso i suoi errori. Tramite un post pubblicato su Instagram ci ha tenuto a scusarsi ancora con la madre di suo figlio e con tutte le persone che sono state tradite nella vita.

Simone Margagliotti a cuore aperto sui social: le scuse pubbliche a Sonia Barrile

Tra le varie cose l’ex compagno di Sonia Barrile ha rivelato: “Sono stato un codardo e me ne pento, ma nella sofferenza che io e lei abbiamo provato c’è la strada della consapevolezza. A volte devi soffrire per imparare e dimostrare quello che hai imparato”. Lui oggi si sente una persona diversa, sta migliorando giorno dopo giorno e vuole dimostrare amore alle persone.

Riferendosi al figlio Simone Margagliotti ha detto che quando è nato ha immediatamente capito che la sua vita non sarebbe più stata la stessa. Da quel momento i suoi sogni, il futuro e le paure sono cambiati. L’ex compagno di Sonia Barrile ha anche detto che l’essere diventato papà gli ha insegnato che la più grande felicità non è quella che si racconta ma quella che ti cambia dentro per sempre.