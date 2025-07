Temptation Island, la single Marianna svela: “Angelo mi ha chiesto di vederci fuori”, Maria Concetta furiosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella settimana puntata di Temptation Island i telespettatori assisteranno al falò di confronto anticipato tra Angelo e Maria Concetta. A richiederlo è stata lei dopo aver sentito la rivelazione che la single Marianna si è lasciata sfuggire nel villaggio.

I due hanno deciso di partecipare al reality dei sentimenti a causa dell’eccessiva gelosia di lei, lui doveva dimostrarle che poteva fidarsi ma non sembra esserci riuscito. Fino ad ora nel villaggio dei fidanzati Angelo si è sempre trattenuto, ma nella sesta puntata è caduta la maschera e la fidanzata è andata su tutte le furie.

Angelo smascherato a Temptation Island dalla single Marianna: Maria Concetta ha chiesto subito il falò

Il ragazzo durante il suo percorso a Temptation Island si è avvicinato molto alla single Marianna. I due hanno fatto un’esterna insieme durante la quale lui le ha detto: “Ringrazia che sono fidanzato. Poi mi fai litigare con lei. Mi piacciono tanto i tuo occhi, te lo dico dal cuore”.

Lei si è detta convinta del fatto che lui sia frenato a causa delle telecamere, lo ha poi stuzzicato dicendo che ha scelto la tentatrice più pericolosa. Vedendo il video Maria Concetta si è non poco innervosita e ha iniziato a scagliarsi contro il fidanzato. In un altro video la single lo ha smascherato dicendo che era molto presto durante l’esterna, che controllava se ci fossero le telecamere. Ha poi aggiunto: “Si stava contenendo. Lui mi ha fatto capire che non può parlare. Poi quando eravamo lì fuori mi ha detto che avrebbe voluto vedermi fuori”. Dopo aver sentito la rivelazione di Marianna la fidanzata di Angelo ha subito chiesto il falò di confronto anticipato.