Eventi Manfredonia

A Manfredonia sabato l’inaugurazione del murale di Berlinguer

Redazione15 Aprile 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia sabato l’inaugurazione del murale di Berlinguer

Un volto per la memoria
Cerimonia di inaugurazione del murale di Berlinguer
con la partecipazione di Bianca Berlinguer

SABATO 18 APRILE

Il programma
Ore 18.00 – Viale Enrico Berlinguer – Inaugurazione del murale dedicato a Enrico Berlinguer
Ore 19.00 – Teatro Lucio Dalla – Incontro pubblico con Bianca Berlinguer
“Ricordando Enrico: la lezione di un padre, la voce di un paese” modera Felice Sblendorio

All’interno del teatro Mostra Fotografica

Redazione15 Aprile 2026