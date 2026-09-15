Temptation Island, flirt in corso tra Iris e Dimitri? L’ex tentatore rompe il silenzio e fa chiarezza

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È nato un flirt tra Dimitri Hristov e Iris De Lorenzis dopo Temptation Island? Lui nel villaggio aveva stretto un legame speciale con Soraya Sabetta, dopo il programma hanno anche approfondito la conoscenza ma hanno deciso di rimanere solo amici.

Iris dal programma era uscita insieme al fidanzato Andrea, ma di recente hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Lui nella puntata di ieri si è detta ancora innamorato dell’ex fidanzata, però nonostante abbiano provato a trovare un equilibrio nel loro rapporto non ci sono riusciti. Tornata single la De Lorenzis ha iniziato a frequentare l’ex tentatore Dimitri?

Iris e Dimitri si stanno frequentando dopo Temptation Island? Lui svela come stanno davvero le cose

L’ex tentatore dopo aver letto i rumors che stanno circolando ci ha tenuto a fare chiarezza sui social. Tra le varie cose, riferendosi al presunto flirt con Iris, ha detto: “Prima di mettere bocca e parlare di determinate cose, magari informatevi bene. Divulgando certe notizie (tra l’altro non vere), potete mettere in difficoltà la vita privata delle persone”.

Dimitri Hristov ha quindi negato la frequentazione con Iris, ha anche precisato che commentare con l’emoji del fuoco o mettere dei like non indica necessariamente un secondo fine. A parer suo si può pensare male se due persone non si conoscono, ma tra loro è nata un’amicizia e c’è molta confidenza. L’ex tentatore ha ribadito di informarsi meglio la prossima volta prima di mettere voci in giro.