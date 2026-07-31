Soraya sul trono di Uomini e Donne? Dopo Temptation Island ha dormito con Dimitri

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A Temptation Island non è sopravvissuta la storia d’amore tra Soraya e Cristian, lei nella puntata dedicata al mese dopo ha ammesso che non prova indifferenza per l’ex fidanzato, soffre ancora per come sono andate le cose tra loro.

A Filippo Bisciglia ha raccontato che l’ex quando si sono visti dopo il programma le ha detto di non provare più nulla nei suoi confronti. Lei pensa che sia impossibile che l’amore sia svanito dopo soli otto giorni ed è per questo che è convinta che lui non fosse più innamorati quando è arrivato nel villaggio. Soraya potrebbe tornare in televisione dopo il percorso vissuto a Temptation Island, stando un’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni sia lei che Francesca sarebbero state contattate dalla redazione di Uomini e Donne.

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La ragazza c’è rimasta molto male quando ha scoperto che l’ex fidanzato sta frequentando la single Nicole dopo la fine della loro storia d’amore. Ha precisato che lei non ha iniziato una frequentazione con Dimitri dopo il programma, ha ribadito che è stato uno strumento per capire cosa vuole davvero, non cercava un fidanzato a Temptation Island.

Soraya però potrebbe aver omesso qualche piccante dettaglio, Lorenzo Pugnaloni ha infatti rivelato che avrebbe visto il single dopo il programma. Cosa è successo tra loro? A quanto pare non è stato un incontro in amicizia, l’esperto di gossip ha fatto sapere che i due avrebbero ‘dormito’ insieme. Questo dettaglio lascia pensare che forse non stava poi così male per Cristian come ha voluto far credere ai telespettatori.