Temptation Island, amaro sfogo di Andrea: “Non sono mai stato un menefreghista”, la replica di Iris

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Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis non sono più una coppia, hanno confermato la fine della loro storia d’amore durante la seconda puntata di Temptation Island e poi… e poi.

Al falò di confronto lui aveva detto di aver capito di essere innamoratissimo ed erano usciti insieme anche se lei sembrava un po’ titubante all’inizio. Dopo il programma hanno avuto modo di confrontarsi e ritrovarsi, un mese dopo sembravano molto felici insieme. Il rapporto però ha preso poi una brutta piega e si sono detti addio. Ci sono state alcune dichiarazioni fatte dall’ex fidanzata che lui non ha gradito, dopo la puntata Andrea Petraroli si è sfogato sui social.

Andra contro l’ex fidanzata Iris dopo Temptation Island e poi… e poi: come ha reagito Iris sui social

Tramite alcune storie postata su Instagram il ragazzo ha detto di aver capito che bisogna distruggere la persona con cui hai condiviso anni della tua vita per giustificare la fine di un rapporto. Dopo aver riportato alcune frasi dette da Iris, come ‘Mi sono sempre sentita sola’, ‘È sempre al bar’, ‘Ho bisogno di un uomo’, ‘Dimostrazioni mai arrivate’ ecc., è sbottato.

Tra le varie cose Andrea Petraroli ha fatto sapere che a volte faceva tardi perché andava in pizzeria per prendere la pizza all’ex fidanzata. Quando era al bar tornava a casa con il gelato per lei e le comprava sempre qualcosa quando andava a fare shopping. L’ex di Iris ha anche detto che lavorava molto perché dovevano andare in vacanza, ha poi aggiunto: “Forse non sono l’uomo migliore del mondo, ma non sono mai stato un menefreghista“. Come ha reagito lei dopo lo sfogo dell’ex fidanzato? Questo è ciò che ha scritto sui social: “Ecco le mie palle rotte. Buonanotte”.