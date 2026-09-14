Temptation Island, Iris e Andrea si sono lasciati: lui ha ripreso i contatti con la tentatrice

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island e poi… e poi… e i telespettatori non vedono l’ora di assistere ai confronti delle ‘coppie’, tra questi anche Iris e Andrea. Cosa è successo tra loro dopo il programma?

I due avevano lasciato insieme il reality dopo il falò di confronto. Il ragazzo che inizialmente aveva manifestato dei dubbi in merito ai sentimenti che provava per la fidanzata si era detto convinto del loro amore. Secondo Deianira Marzano però l’idillio non sarebbe durato a lungo dopo Temptation Island, la relazione infatti sarebbe giunta al capolinea.

Andrea e Iris si sono lasciati dopo Temptation Island? Spunta l’indiscrezione sulla coppia

A quanto pare sarebbe stata Iris a mettere fine alla storia d’amore con Andrea, il motivo della rottura però non è ancora noto. Verrà svelato stasera durante il confronto che faranno davanti a Filippo Bisciglia durante la seconda puntata di Temptation Island e poi… e poi…?

Deianira Marzano ha svelato altre novità in merito a Iris e Andrea. Dopo aver rivelato che si sono detti addio l’esperta di gossip ha aggiunto: “Poco dopo Andrea avrebbe ripreso i contatti con la tentatrice conosciuta nel villaggio. Andrea e la tentatrice si starebbero anche scrivendo”.