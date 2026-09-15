Boss in Incognito torna su Rai2: la data

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Il conto alla rovescia è ufficialmente partito per il ritorno di Boss in Incognito. Il docu-reality di Rai 2 si prepara infatti a tornare con una nuova edizione e al timone ci sarà ancora Elettra Lamborghini, confermata dopo il debutto dello scorso anno. La cantante ha raccolto il testimone da Max Giusti e ha ormai trovato il proprio spazio nel programma. La Rai ha inserito il ritorno dell’amatissimo show nella nuova stagione televisiva 2026/2027. L’appuntamento con le nuove puntate è fissato per martedì 22 settembre 2026; La trasmissione andrà in onda come sempre in prima serata su Rai 2. Anche questa volta imprenditori e dipendenti saranno protagonisti di storie fatte di lavoro, sorprese ed emozioni. Elettra Lamborghini sarà chiamata ancora una volta a muoversi tra travestimenti, incontri e situazioni spesso imprevedibili. Per il programma si tratta dunque di un nuovo ritorno dopo il ciclo di puntate andato in onda tra il 2025 e l’inizio del 2026.

Elettra Lamborghini ancora protagonista

La conferma di Elettra Lamborghini rappresenta la notizia più importante legata al ritorno di Boss in Incognito. Dopo aver preso il posto di Max Giusti nell’undicesima edizione, la cantante è stata confermata alla guida del programma, consolidando così il suo rapporto con Rai 2. La formula resta quella che il pubblico conosce: gli imprenditori entrano in incognito nelle proprie aziende per lavorare al fianco dei dipendenti senza essere riconosciuti.

Un’esperienza che permette ai protagonisti di conoscere più da vicino il lavoro quotidiano delle persone che fanno parte della loro realtà professionale. Ma anche Elettra Lamborghini può diventare parte integrante della missione, calandosi a sua volta nei panni di una lavoratrice e dando vita a momenti spesso divertenti, ma anche particolarmente emozionanti. La nuova stagione partirà quindi martedì 22 settembre 2026 su Rai 2, con la cantante ed ereditiera ancora una volta al centro del progetto. La Rai punta così su una formula già collaudata e su un volto che, negli ultimi mesi, ha acquisito una presenza sempre maggiore nei programmi televisivi dell’azienda.

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