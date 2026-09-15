Temptation Island, il bilancio di Raffaella Mennoia: “Edizione gloriosa”

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Dopo l’ultima puntata di Temptation Island e poi… e poi… sui social Raffaella Mennoia ha dedicato un post sul suo profilo Instagram all’edizione del reality che si è appena conclusa. In termini di ascolti anche quest’anno ha conquistato un enorme successo, le puntate infatti sono state viste da milioni di telespettatori.

L’autrice di Temptation Island si è lasciata sfuggire alcune riflessioni sul reality dicendo che tutti almeno una volta mentono ma non parla necessariamente di tradimenti o grandi segreti, a volte sono piccole verità. A detta sua tutti diciamo di volere la verità ma spesso si fa di tutto per non vederla davvero perché essere scomoda e rischia di mettere tutto in discussione.

L’autrice del reality condotto da Filippo Bisciglia tra le varie cose ha detto di aver imparato negli anni che il lieto fine non è necessariamente uscire insieme, a volte avere il coraggio di uscire da soli è il vero lieto fine. Ha poi aggiunto: “Lasciarsi non significa sempre aver fallito e restare insieme non significa necessariamente aver vinto. Ieri si è chiusa un’edizione gloriosa“.

Nel post di Raffaella Mennoia si legge anche che sono cambiate le coppie, il modo di perdonare, amare, tradire e raccontarsi. Ma diventa difficile a Temptation Island non guardare quello che c’è davvero, che a volte è semplicemente capire. A parer suo forse il risultato più bello è quello che resta quando finisce il programma. Pensa che in molti finiscono per guardare con più attenzione la propria storia e si chiedono se sono davvero felici. Dopo varie riflessioni l’autrice del reality ha dato appuntamento ai fan alla prossima edizione.