Temptation Island e poi… e poi… torna con ‘due appuntamenti speciali’: “Confronto choc tra Soraya e Cristian”

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Di recente è stato confermato che Temptation Island tornerà in onda su Canale 5 a breve e i suoi tantissimi fan attendono con ansia di scoprire cosa è successo alle ‘coppie’ dopo il programma.

Inizialmente era previsto una sola puntata di ‘Temptation Island e poi… e poi… ‘, FanPage.it ha però rivelato che i speciali appuntamenti saranno due. I telespettatori non dovranno aspettare ancora a lungo, il primo appuntamento infatti verrà trasmesso su Canale 5 lunedì 7 settembre 2026 e di certo non farà annoiare tutti coloro che lo seguiranno.

Due speciali puntate di Temptation Island a breve su Canale 5: ci sarà un confronto choc tra Cristian e Soraya

La seconda puntata di Temptation Island e poi… e poi… andrà in onda su Canale 5 lunedì 14 settembre 2026. L’appuntamento svelerà cosa è successo ai protagonisti dell’ultima edizione del programma dopo l’esperienza che hanno vissuto nel villaggio.

Su X anche Giuseppe Candela ha confermato che, salvo cambiamenti, saranno due gli appuntamenti di Temptation Island e poi… e poi… dal momento che è tanto il materiale a disposizione. La seconda registrazione è avvenuta nelle scorse ore. Il giornalista ha poi svelato: “Confronto CHOC tra Soraya e Cristian per la storia emersa (dal sottoscritto) quest’estate sui tradimenti di lui“. Cosa è successo tra loro? Al momento non è emerso nessun altro dettaglio, bisognerà attendere la messa in onda per scoprirlo.