Temptation Island, Ary Mercuri su Valerio Ciaffaroni: “Non mi ha mai trattata male”

Ary Mercuri ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island nei panni di tentatrice, nel villaggio è stata subito tanta l’intesa con Valerio Ciaffaroni.

Lui era approdato nel reality per mettere alla prova la sua relazione con l’ex fidanzata Sarah ma non è riuscito ad ignorare la complicità con la single, infatti è scoppiata la passione tra loro. Il ragazzo ha lasciato il programma di Filippo Bisciglia con Ary, tanti però sono stati gli alti e bassi fuori. Valerio Ciaffaroni dopo la trasmissione aveva ammesso di essere molto confuso.

Nuove rivelazioni di Ary Mercuri sul rapporto con Valerio Ciaffaroni: l’ex tentatrice di Temptation Island ha sofferto

Oggi la storia d’amore tra gli ex volti di Temptation Island procede a gonfie vele, dopo aver affrontato qualche turbolenza infatti sono più innamorati che mai. C’è chi ha insinuato che lui non si comporti benissimo con lei, l’ex tentatrice però ha voluto fare chiarezza.

Sul suo profilo Instagram Ary Mercuri in merito al suo rapporto con Valerio Ciaffaroni ha rivelato: “Specifico per l’ennesima volta che non mi ha MAI trattata male! Per lui è stato un periodo difficile può capitare di avere confusione dopo il percorso fatto all’interno del programma no?” La ragazza ha ammesso di aver sofferto anche lei in quel periodo, però le cose passano. A detta sua i momenti difficili si superano se c’è amore, volontà e soprattutto una persona con una bella anima e un bel cuore.