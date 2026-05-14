Cristian Gallella nega di aver tradito l’ex moglie, lo sfogo social: “Ho scoperto la sua relazione con…”

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Nei giorni scorsi Tara Gabrieletto ha rivelato il motivo che ha causato la fine del suo matrimonio con Cristian Gallella. Senza mezzi termini ha fatto sapere di averlo lasciato dopo aver scoperto che la tradiva, un tradimento che a detta sua andava avanti da mesi.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche detto che l’ex marito provò a recuperare il loro rapporto ma lei non riuscì a perdonarlo perché credeva che avrebbero vissuto entrambi male. A detta sua se fossero tornati insieme lei lo avrebbe costantemente controllato e sarebbe stato un inferno. Nelle scorse ore anche Cristian Gallella ha rotto il silenzio, sui social ha infatti fornito ai fan la sua versione dei fatti.

Perché è finita tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto? L’ex tronista rivolge dure accuse all’ex moglie

L’ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto a far capire ai fan che l’ex moglie non è una vittima impeccabile come ha voluto far credere. Ha raccontato il giorno della scelta a Uomini e Donne mentre lei gli diceva si davanti a tutta l’Italia c’era il fidanzato che la aspettava alla stazione di Vicenza.

Cristian Gallella l’ha anche accusata di aver rovinato il suo rapporto con Maria De Filippi con dinamiche e comportamenti poco trasparenti di cui lui non era al corrente. La parte interesse però deve ancora arrivare, l’ex tronista ha infatti accusato Tara Gabrieletto di aver causato la fine della loro storia d’amore. Queste le sue parole: “La fine del nostro matrimonio è arrivata quando ho scoperto la sua relazione con un certo Marco”.