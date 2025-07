Tradimento come finisce per Yesim? Triste epilogo per il personaggio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è attualmente in pausa per le meritate vacanze estive dopo aver totalizzato ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5. La serie tv con protagonista Vahide Percin, già vista nei panni di Hunkar Yaman in Terra amara, ha collezionato oltre 2 milioni di telespettatori in ogni puntata. Tra i personaggi che saranno i protagonisti assoluti della serie tv vi è Yesim. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che la donna inizierà a guardare con occhi diversi Dundar, il presunto figlio biologico di Tarik e Guzide. I due inizieranno una storia d’amore che terra alta l’attenzione del pubblico italiano. Yesim sembrerà essere decisa a divorziare dall’avvocato pur iniziare un futuro accanto al giovane politico. Una felicità che avrà vita breve.

Tradimento anticipazioni ultime puntate: Yesim perde la vita

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti le ultime puntate della serie tv in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Yesim perderà la vita. La donna sarà coinvolta in scontri continui con Tarik. La madre di Oyku proverà a distruggere il marito, cercando di scoprire alcuni segreti capaci di rovinarlo agli occhi di tutti. Purtroppo sarà la donna ad avere la peggio quando un tram la investirà senza lasciarle scampo. Un urto che avrà letali conseguenze per Yesim. A scoprire per prima la notizia sarà Zeynep. La domestica leggerà on-line della tragedia avvenuta alla donna e per questo motivo provvederà ad informare tutti alla tenuta di Guzide. Zeynep urlerà in salotto, mettendo al corrente Ozan e Umit che rimarranno sconvolti nell’apprendere la tragica notizia.