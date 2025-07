[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In Ricordo di Michele Bonsanto: Un Addio Commosso

Circa un mese fa, Michele è venuto a cercarmi in ufficio. Appena mi ha visto, mi ha abbracciato forte, un abbraccio che mi ha lasciato brividi e una netta sensazione di distacco. Mi ha lasciato addosso un presagio di pianto, era da tempo che non lo vedevo… ne rimasi frastornato. Avevo capito che qualcosa stava per succedere. Ieri è arrivata la conferma: il mio caro cognato, Michele Bonsanto, si è spento all’Ospedale del Policlinico Riuniti di Foggia, dove era ricoverato in terapia intensiva.

Michele, ex Maresciallo Maggiore presso il Campo di Amendola dell’Aeronautica Militare, aveva 78 anni e da tempo lottava contro una brutta malattia. Era nato a Vico del Gargano. Mi raccontava sempre un aneddoto particolare, quello del pezzo di formaggio: per non farsi accorgere dagli amici, mangiava un pezzo di pane nascondendo il formaggio nel palmo della mano, erano tempi di restrizione.

È partito giovanissimo per la Scuola Sottufficiali Allievi dell’Aeronautica. Per anni è stato per me un Angelo Custode, con la sua stazza rassicurante e la sua strana spiritualità. Poi, a volte, i casi della vita prendono pieghe mal comprese, ed ecco che le cose cambiano tutto.

A noi, che su questa terra ci sentiamo sempre quelli che hanno ragione e sanno tutto, e crediamo di essere migliori degli altri, stiamo diventando come l’involuzione dei pesci. L’ultimo segno me lo ha lasciato nel giorno di San Claudio.

di Claudio Castriotta