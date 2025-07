[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gattino con tre zampe adottato da un ragazzino a Gravina di Puglia: quando l’amore salva e insegna

LNDC Animal Protection racconta la storia di Gianfry, un giovane ragazzo di Gravina in Puglia che ha salvato e adottato un gattino ferito e rimasto con tre zampette. Un gesto di empatia e coraggio che commuove e insegna: l’amore vero non guarda le imperfezioni, ma abbraccia la vita in tutta la sua fragilità

Bari, 8 luglio 2025 – Ci sono storie che commuovono, che illuminano le giornate più buie e che ci ricordano quanto potente possa essere la gentilezza. Una di queste è la storia di Gianfry, un ragazzino che, con un gesto semplice e profondo, ha dato una lezione di umanità a tutti noi.

Accade tutto nei pressi di una trafficata rotonda di Gravina in Puglia, dove un gattino ferito e investito giaceva sull’asfalto. Molti avrebbero distolto lo sguardo, ignorato. Gianfry no. Si è avvicinato, ha cercato aiuto. E grazie al suo intervento il piccolo micio è stato immediatamente soccorso e affidato alle cure veterinarie, ma le sue condizioni erano gravi. La diagnosi: amputazione di una zampetta. Quando qualcuno ha provato a scoraggiare Gianfry, spiegandogli che il gattino avrebbe avuto una disabilità permanente, lui ha risposto con disarmante semplicità:“Per me non fa differenza, lo adotto io”.

Dopo l’operazione, il micio ha avuto bisogno anche di altre cure perché infestato da parassiti esterni e interni e in questo Gianfry e la sua famiglia sono stati e sono tuttora supportati dalla Sezione locale di LNDC Animal Protection. E quando, dopo l’intervento, qualcuno gli ha ricordato che quel micetto ora era “diverso”, lui ha dato una risposta piena di una maturità che raramente si incontra anche negli adulti: “Lo amo di più. Vuol dire che ha dovuto lottare di più per salvarsi”.

LNDC Animal Protection vuole rendere omaggio a questo piccolo grande eroe, che con il suo cuore immenso ha saputo vedere oltre la sofferenza, oltre l’apparenza, oltre la paura. Gianfry ci ha ricordato che la vita è sempre degna di essere accolta e amata, anche quando è segnata da cicatrici visibili o invisibili.

Un ringraziamento speciale va anche alla sua famiglia, che ha cresciuto un figlio capace di empatia, coraggio e rispetto. Il mondo ha bisogno di più ragazzi e ragazze come Gianfry. Di più persone capaci di amare con la stessa autenticità e la stessa forza.

Per noi di LNDC Animal Protection, Gianfry è un simbolo. Un esempio. E il gattino che oggi si sta riprendendo nella sua nuova casa, circondato dall’amore più puro che si possa ricevere, è la prova che ogni vita salvata è una vittoria per tutti.