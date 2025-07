Tradimento torna ma solo in prima serata? Le novità per il palinsesto di Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento ha concluso la sua messa in onda lo scorso 29 giugno prima dello stop per le vacanze estive. La serie tv con protagonista l’attrice turca Vahide Percin farà il suo ritorno nel mese di settembre sui teleschermi di Canale 5 anche se con qualche cambiamento. Stando a quando trapelato dal portale Blasting News, le vicende di Tarik, Guzide e Sezai non andranno più in onda nella fascia pomeridiana dalle ore 14:10 fino alle 14:45 ma bensì andranno in onda solo in prima serata come era giù successo per altre serie tv come Terra Amara e Endless Love. Al posto di Tradimento, Mediaset avrebbe intenzione di trasmettere una delle serie tv trasmesse in questo momento su Canale 5 come La forza di una donna o Forbidden Fruit che stanno riscuotendo grande successo.

Tradimento dovrebbe andare solo in prima serata da settembre

La serie tv con Vahide Percin dovrebbe andare in onda solo in prima serata a partire da settembre sui teleschermi di Canale 5. Una decisione che siamo sicuri non piacerà ai fan di Tradimento, i quali erano ormai abituati all’appuntamento prima di Uomini e Donne. Ma cosa avverrà nelle nuove puntate della serie tv turca? Le anticipazioni annunciano che grande protagonista sarà Yesim. La donna finirà al centro di un quadrilatero amoroso. La madre di Oyku inizierà una storia con Dundar nonostante sia ancora sposata con Tarik. Una novità che non piacerà a Umit, il quale dimostrerà di provare un interesse per la sua socia in affari. Per questo motivo, il fratello di Guzide si renderà protagonista di un colpo di scena che cambierà per sempre il corso degli eventi.