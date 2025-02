Stefania Orlando abbandona il Grande Fratello: cosa si legge nel comunicato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefania Orlando aveva già partecipato al Grande Fratello durante la quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ed era stata una delle protagoniste indiscusse. Poco prima di Natale è tornata nella casa più spiata d’Italia per affrontare un nuovo percorso, dove non sta passando inosservata.

Anche ieri sera, nel corso della 34esima puntata, è stata al centro dell’attenzione per via del legame speciale nato con Iago Garcia. I due da poco hanno avuto la possibilità di fare una romantica cena nel tugurio e subito dopo hanno trascorso la notte insieme da soli. Sono in molti a pensare che scatterà la scintilla tra loro, la gieffina però ci ha tenuto a ribadire che la loro è solo una bellissima amicizia. Nelle scorse ore ha di nuovo catturato l’attenzione con un’improvvisa novità che ha spiazzato tutti. Di che si tratta? Stefania Orlando ha abbandonato il Grande Fratello.

Perché Stefania Orlando ha abbandonato il Grande Fratello? Spunta il comunicato

Nel comunicato pubblicato poco fa dagli account social del Grande Fratello si legge: “Stefania Orlando per motivi personali lascia momentaneamente la casa di Grande Fratello”. Non sono stati svelati altri dettagli in merito all’uscita della gieffina, però l’annuncio lascia chiaramente intendere che non si tratta di un abbandono definitivo.

Non è ancora chiaro quanto succederà ma Stefania Orlando dovrebbe rientrare nella casa del Grande Fratello non appena avrà risolto i suoi ‘problemi personali’. Quando tornerà nella casa più spiata dagli italiani svelerà il motivo che l’ha spinta ad assentarsi? Non ci resta che attendere per saperne di più.