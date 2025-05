Stefania Orlando conferma il ritorno di fiamma con l’ex: “Rapporto più solido dopo la pausa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Di recente Stefania Orlando aveva fatto sapere di non essere più single, però non si era lasciata sfuggire altri dettagli. Nei giorni scorsi il settimanale Chi l’ha paparazzata in atteggiamenti amorevoli con l’ex compagno Marco, i due sembravano molti complici e innamorati.

Oggi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona ha confermato il ritorno di fiamma con Marco dicendo che dopo qualche mese di rottura hanno deciso di riprovarci. Alla conduttrice ha detto di non aver mai creduto nelle pause di riflessioni, però il loro rapporto si è solidificato dopo la pausa.

Stefania Orlando felice con Marco: cosa ha detto sul loro rapporto

L’ex gieffina ha rivelato che lei e il compagno Marco avevano deciso di prendere strade diverse perché in quel momento non facevano altro che litigare, c’erano solo tante incomprensioni e nessun dialogo. Dopo il Grande Fratello però lui si è fatto sentire ed è riuscito a trovare le parole giuste, lei si è molto emozionata.

Stefania Orlando ha anche detto che all’inizio non pensava che quella telefonata l’avesse toccata, dal giorno dopo però non poteva fare a meno di pensare intensamente a Marco. Ha poi concluso dicendo: “Dopo qualche giorno ci siamo visti e non ci siamo più lasciati, e devo dire che questa pausa ci ha fatto molto bene“.