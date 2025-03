Stefania Orlando torna a parlare di Beatrice Luzzi: “Mi piacciono le donne con un carattere ben definito”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo i recenti scontri tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi la nota showgirl si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni sull’opinionista del Grande Fratello. Queste volta però non le ha riservato nessun duro attacco o frecciatine al veleno e la cosa ha stupito praticamente tutti.

Per mesi si sono criticate e insultate, senza mai nascondere la loro reciproca antipatia. Nei giorni scorsi Stefania Orlando ha anche detto che Beatrice Luzzi sta provando a fare l’opinionista lasciando intendere però che non ci sta riuscendo benissimo. Ospite a Casa Chi ha però detto che farebbe senza problemi un aperitivo con lei perché aldilà dei loro diverbi e dei loro contrasti crede che sia una donna estremamente intelligente.

Le parole di Stefania Orlando su Beatrice Luzzi stupiscono: cosa ha detto l’ex gieffina

Tra le varie cose Stefania Orlando ha ricordato di aver supportato molto Beatrice Luzzi durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Lei sperava davvero che vincesse il reality perché a parer suo lo meritava. Ha anche detto che nonostante non sia stata sempre d’accordo con lei pensa che si sia meritata il ruolo di opinionista dell’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

A Casa Chi l’ex gieffina ci ha tenuto anche a precisare che nonostante abbiano spesso pareri diversi non significa che per lei Beatrice Luzzi non sia una donna intelligente e colta. Stefania Orlando ha poi aggiunto: “A me le donne con un carattere ben definito piacciono. Come si dice, chi ha un carattere ha sempre un brutto carattere“.