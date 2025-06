Spoiler Tradimento 13 giugno 2025: Yesim e Umit vengono rilasciati, Selin tenta il suicidio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I tantissimi fan di Tradimento si preparano per l’appuntamento serale di oggi, venerdì 13 giugno 2025. Stando alle anticipazioni Umit e Yesim verranno portati in cella, Guzide difenderà la donna mentre Sezai si occuperà della difesa del fratello del giudice. Oltan viene avvisato del fatto che sta per essere diffusa la notizia della morte della figlia adottiva di Selin e Tolga e per evitarlo vogliono del denaro in cambio.

In preda alla disperazione Selin vorrebbe andare dai genitori biologici della bambina per chiedere perdono, Tolga prova a farle cambiare idea ma sarà costretto ad andare con lei. Intanto Guzide riuscirà ad ottenere il rilascio di Umit e Yesim, dovranno però pagare una cauzione altissima, due milioni e mezzo di lire turche a testa. Quando Sezai si offre di pagare per entrambi Guzide rifiuta, poco dopo accetta che paghi quella del fratello dicendo che dovrà essere Tarik a pagare quella di Yesim.

Spoiler Tradimento 13 giugno 2025: Tolga sorprende Selin mentre tenta il suicidio

Distrutta dal dolore Selin si rifiuta di uscire dalla camera della defunta bambina, Tolga a causa di un imprevisto lavorativo dovrà assentarsi e chiederà a Serra di stare con la sorella. La ragazza doveva controllarla ma andrà a prendere un caffè con Ipek e Azra, quando il figlio di Oltan tornerà a casa troverà delle macchie di sangue sui muri e sul pavimento. Grazie ad un video diffuso in rete Ipek scoprirà che Sezai sta difendendo Umit e si sentirà tradita. Pagate le cauzioni lui e Yesim verranno rilasciati in attesa del processo.

Kahraman e Oylum andranno in montagna insieme a Can, dove vivranno i primi momento come una vera famiglia. Le anticipazioni fanno poi sapere che Tolga troverà Selin mentre prova a tagliarsi le vene, riuscirà a toglierle il coltello e la porterà subito in un ospedale psichiatrico dove verrà ricoverata.