Tradimento si ferma in prime time: ecco quando e cosa la sostituisce

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è la serie tv turca più amata dagli italiani. Ogni giorno le vicende di Guzide, Sezai e Tarik collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo ottenuto, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà ai fan. In particolare, la serie tv non andrà più in onda in prime time nel mese di luglio. Una decisione presa dai piani alti di Cologno Monzese per permettere la messa in onda di una nuova dizi turca. Si tratta di Io sono Farah con protagonista l’attrice Demet Ozdemir. Per questo motivo, Tradimento continuerà la sua messa in onda solo al pomeriggio nella solita fascia che va dalle ore 14:10 alle 14:45 quando poi darà la linea al nuovo appuntamento con La forza di una donna.

Io sono Farah prende il posto di Tradimento nella fascia serale

Io sono Farah prenderà il posto di Tradimento dal mese di luglio nella fascia serale su Canale 5. La trama racconta di una madre alle prese con la malattia rara del figlio. La donna fuggita dall’Iran accetterà di lavorare come donna delle pulizie per un’organizzazione criminale guidata da Tarik. La vita della protagonista interpretata da Demet Ozdemir subirà un importante scossone quando sarà testimone dell’omicidio di un poliziotto che rischierà di metterla in difficoltà. Alcuni uomini daranno ordine Tarik di porre fine alla vita di Farah. Purtroppo l’uomo dimostrerà di aver perso completamente la testa per la donna. Una nuova serie tv pronta a stupire il pubblico italiano con una trama commuovente ed avvincente.