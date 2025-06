Tradimento come finisce la serie tv: tutto sul sorprendente finale di stagione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più apprezzate del piccolo schermo. Ogni giorno le vicende di Yesim, Guzide e Sezai registrano ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5. La dizi turca continuerà la sua messa in onda per tutto l’anno quando poi chiuderà i battenti a fine 2025, dove si annuncia un finale di stagione davvero sorprendente. Le anticipazioni rivelano che Tradimento si concluderà in modo diverso per diversi personaggi. Oylum dopo aver accettato di sposare Kahraman e lasciato Tolga vivrà una situazione molto complicata. Mualla le darà filo da torcere, dato che non avrà nessuna intenzione di lasciarla andare via insieme al piccolo Can. Kahraman, invece, si troverà in gravi difficoltà economiche. Tutto questo inciderà nel prosieguo della sua storia d’amore con Oylum.

Tradimento anticipazioni finale di stagione: Tolga perde la vita per salvare Oltan

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti il finale di stagione rivelano Tolga farà una scoperta sconvolgente quando scoprirà che Can è frutto del suo amore con Oylum. L’uomo si sentirà tradito dalla donna che ha amato tantissimo e compierà un colpo di testa. L’uomo deciderà di rapire il bambino ed andare via. Ma le cose non andranno in questo modo. Tolga prima della fuga si recherà in ufficio dove avrà uno scontro senza precedenti con Ipek e Oltan. Durante la lite, la figlia di Sezai estrarrà un’arma intenzionata a colpire l’ex amante. Tolga a questo punto si metterà di mezzo salvando la vita a suo padre ma perdendo la sua. Il funerale del giovane sarà uno dei momenti più strazianti dell’intera serie tv. Oylum sarà devastata ed accuserà un profondo senso di colpa nei confronti di Tolga.