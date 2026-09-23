Soraya Sabetta sbotta contro Dimitri sui social: “Non abbiamo più niente da spartirci”

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Era nata una speciale sintonia tra Soraya Sabetta e l’ex tentatore Dimitri Hristov durante il percorso vissuto insieme a Temptation Island. Tra i due c’è stato anche qualcosa dopo il programma ma hanno poi deciso di rimanere solo amici.

L’ex fidanzata di Cristian non ha gradito alcune ironiche battute del ragazzo, infatti si è lasciata andare ad un duro sfogo social contro di lui. Riferendosi a Dimitri ha detto che capisce che voglia fare visualizzazioni, like e hype e che ha capito che ottiene tutto ciò parlando male di lei, però a parer suo dovrebbe concentrarsi su se stesso. Soraya Sabetta gli ha consigliato di fare dei video in cui mostra la persona che è invece di continuare a parlare di lei.

Sui social Soraya Sabetta attacca l’ex tentatore Dimitri: cosa ha detto l’ex volto di Temptation Island

Durante il suo sfogo la Sabetta ha detto che tra cinque anni lei non sarà più la ‘Soraya di Temptation Island‘ e lui non sarà più il tentatore di Soraya. Per questo dovrebbe fare dei video sulle sue passioni e sulla sua persona, pensa che dovrebbe farsi conoscere per quello che è altrimenti continuerà a fare visualizzazioni solo se parla di lei.

Tra le varie cose ha aggiunto: “Noi due non abbiamo più niente da spartirci. Se ci sei rimasto male, a me dispiace, ma ero uscita da una relazione molto importante con Cristian, che pensavo fosse l’amore della mia vita”. Soraya Sabetta ha detto che dopo il programma non era pronta a gettarsi tra le braccia di Dimitri Hristov. La ragazza ha ribadito che le dispiace se c’è rimasto male ma non crede che questo gli dia il diritto di sput***arla sui social.