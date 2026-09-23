Un Posto al Sole, spoiler 23 settembre 2026: Clara e Rosa coinvolgono Damiano, decisione drastica al Vulcano

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 23 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Eduardo era finalmente riuscito a liberarsi ma quando ha aggredito Grillo con l’intenzione di scappare dalla sua prigionia non ha avuto la meglio, infatti si è ritrovato di nuovo in manette. La Giordano ha ceduto al ricatto di Mori ma lui ha preteso di più da lei per mantenere il silenzio sul loro accordo.

Spoiler Un posto al sole 23 settembre 2026: i soci del Caffè Vulcano prendono una drastica decisione

Dopo essere state a casa di Eduardo e Clara quest’ultima e Rosa saranno ancora più preoccupate per Sabbiese perché non credono più che sia scappato insieme a Stella dal momento che non ha portato nulla della sue cose. Le due decideranno quindi di coinvolgere Renda.

Da quando ha scoperto che l’amico si era lasciato coinvolgere dalla banda di Stella Damiano si è infuriato e ha interrotto ogni rapporto con lui. Di fronte ai sospetti di Rosa e Clara accetterà di indagare sulla scomparsa di Sabbiese? Intanto al Caffè Vulcano la tensione sarà alle stelle a causa del comportamento di Micaela e Samuel. Silvia, Nunzio e Diego saranno quindi costretti a prendere una drastica decisione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella riuscirà a convincere il marito a fare una sessione di yoga di prova, lui però non sarà affatto entusiasta come la moglie.