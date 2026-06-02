Simone Dell’Agnello parla di Mila Suarez dopo The 50 Italia: “Volevo continuare a conoscerla ma…”

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Era scoppiata la passione tra Simone Dell’Agnello e Mila Suarez a The 50 Italia, il reality di Prime Video, ma nonostante lì sembrassero molto affiatati il flirt è giunto subito al capolinea quando sono tornati alla normale quotidianità.

Intervistato da Lisa Fusco nel programma A Tutto Gossip lui ha garantito che non era una cosa strategia da parte sua, con la modella si era creata davvero una bella situazione. Nel castello sembrava tutto spontaneo e da parte sua lo era davvero, però fuori si è ricreduto su Mila Suarez, ha quindi lasciato intendere che non è certo del fatto che per lei non fosse solo una strategia.

Simone Dell’Agnello era davvero interessato a Mila Suarez: perché è finita tra loro dopo The 50 Italia

L’ex volto di Temptation Island non si è lasciato sfuggire molte rivelazioni in merito al suo rapporto con la modella, però ha ribadito che da parte sua l’interesse a continuare la frequentazione dopo il reality c’era. Come mai il loro flirt si è interrotto dopo aver mostrato tanta chimica e complicità a The 50 Italia?

In merito alla fine della loro frequentazione Simone Dell’Agnello ha rivelato: “Per vari motivi di cui non vorrei discutere perché non vorrei screditare nessuno. Diciamo per impegni lavorativi questa cosa non è proseguita”. Il ragazzo ha fatto sapere che c’è stato qualche bacio con Mila Suarez dopo il reality e sembrava che entrambi volessero continuare a conoscersi, la cosa però non si è realmente concretizzata. Lui sembrava molto preso, è stata lei a voler interrompere?