Uomini e Donne, Antonio Marino svela: “Gloria ha fatto una piccola breccia dentro di me però…”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La stagione di Uomini e Donne è terminata, dame e cavalieri dovranno quindi aspettare fino a settembre per provare a trovare la loro anima gemella, intanto Antonio Marino si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni dopo il programma.

In un’intervista concessa al Magazine di Uomini e Donne è tornato a parlare della sua frequentazione con Gloria Nicoletti. I due avevano provato ad approfondire la loro conoscenza ma tra loro non ha funzionato e hanno deciso di non frequentarsi più. Eppure lei lo aveva molto colpito, è stato lui stesso ad ammetterlo.

Antonio Marino prova ancora interesse per Gloria Nicoletti? Cosa ha detto il cavaliere di Uomini e Donne

Il cavaliere non ha negato che la dama aveva non poco catturato la sua attenzione, tra le varie cose ha infatti rivelato: “Ammetto che Gloria ha fatto una piccola breccia dentro di me, le avevo anche chiesto di uscire dal programma. Ora però non riuscirei più a frequentarla”.

Il motivo? Antonio Marino ha fatto sapere che non ha affatto apprezzato il comportamento e alcuni commenti fatti da Gloria Nicoletti nei suoi confronti dopo che hanno interrotto il loro percorso di conoscenza. Dopo aver chiuso con la dama era uscito anche con Cristina e avevano diverse cose in comune ma nemmeno con lei ha funzionato. Il cavaliere ha raccontato che si sono anche baciati però la Tenua si è arrabbiata e lo ha accusato di essere un ragazzino per aver commentato uno stato Whatsapp di Gloria.