Shaila Gatta, il padre Cosimo sulla rottura con Lorenzo: “Nessuno l’ha plagiata”

La fine della storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a far discutere, sono in molti a sostenere che lei fuori dal Grande Fratello sia stata influenzata. I fan degli ‘Shailenzo’ non riescono a capire come lei abbia potuto cambiare idea così in fretta visto che fino a pochi giorni prima della finale sembravano più complici e innamorati che mai.

Nelle scorse ore anche il padre dell’ex velina di Striscia la notizia, Cosimo Gatta, ha detto la sua in merito all’improvvisa rottura. Durante una diretta su TikTok ha assicurato che nessuno ha spinto Shaila Gatta a fare qualcosa, nemmeno il programma. A detta sua l’ex gieffina è stata a casa con loro e ha preso da sola la decisione di mettere fine alla sua relazione con Lorenzo Spolverato.

Dopo il Grande Fratello Shaila Gatta è stata influenzata? Le rivelazioni del padre

Il padre di Shaila Gatta ci ha tenuto più volte a ribadire che ha preso da sola la decisione di prendere le distanze da Lorenzo Spolverato. Tra le varie cose ha detto: “Ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta. Questa è stata una sua scelta di dirlo in puntata. Il programma le ha fatto fare quello che ha chiesto, ma è stata una sua idea di andare lì e comunicarlo.”

Cosimo Gatta ha anche detto che non mette in dubbio il fatto che la figlia e l’ex gieffino fossero innamorati, però dopo il reality lei ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Il padre di Shaila Gatta non ha escluso la possibilità che lei possa mettersi in contatto con Lorenzo Spolverato per spiegargli meglio i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione.