Shaila Gatta ha un crollo emotivo al Grande Fratello: “Ho idealizzato Lorenzo, ma non era amore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nessuna riconciliazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, ieri sera durante la 40esima puntata del reality hanno avuto un nuovo confronto e il loro rapporto si è incrinato ancora di più. Il gieffino ha dato ragione a Stefania Orlando, pensa che l’ex fidanzata abbia preso le distante da lui a poche settimane dalla finale solo per cercare di essere eletta finalista.

Dopo la diretta la ballerina ha avuto un crollo emotivo nella casa più spiata d’Italia e si è sfogata con Zeudi e Chiara. In lacrime ha detto di aver amato un giocatore, un grande calcolatore. A parer suo lui non cambierà, diventerà un narcisista e troverà una sottona. Lei pensa di essere troppo forte ed è per questo che merita di restare al Grande Fratello. Ha anche ribadito di aver subito tanto e di aver sempre difeso l’amore, per lui ha litigato con molti gieffini.

Lorenzo Spolverato non era davvero innamorato di Shaila Gatta? Il duro sfogo della gieffina

Visibilmente delusa e amareggiata Shaila Gatta alle sue amiche ha detto: “Mi sfogo col pianto, ma dentro ho una guerra. Ho idealizzato Lorenzo, ci avevo visto del potenziale. Ma non era amore. Chi mi ama mi parla e si mette in discussione e fa un passo indietro rispetto al suo ego. Lui ama le luci“.

L’ex velina di Striscia la notizia pensa che se Lorenzo Spolverato si volesse bene avrebbe accolto una donna che lo ama, ma lui non ama nemmeno se stesso, solo le luci. Dopo averlo accusato di essere incoerente ha detto che per lui al Grande Fratello lei è stata un dono e tante volte ha litigato al posto suo. Lei invece non ha avuto nessun bonus, alle amiche ha detto che l’ex fidanzato l’ha tutelata solo mezza volta, col tempo ha capito che questo non è amore ma solo egoismo.