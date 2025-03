GF Lorenzo Spolverato contro Shaila: “Si è stancata quando Zeudi è arrivata in finale, non scendo dal pero”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sembravano più innamorati che mai al Grande Fratello, dopo vari litigi e lunghe riflessioni hanno però deciso di mettere fine alla loro relazione. Lei negli ultimi giorni ha vissuto momenti di crisi nella casa più spiata d’Italia e ha raggiunto la consapevolezza che è a causa del loro rapporto se non è ancora riuscita ad arrivare in finale.

In più occasioni ha detto di aver dato troppo spazio all’ex fidanzato e alla loro storia d’amore, atteggiamento che ha favorito solo lui. Nelle scorse ore il gieffino si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni su Shaila Gatta, manifestando nuovi dubbi che lo hanno mandato in crisi al Grande Fratello. La ballerina ha preso le distanze da lui per strategia? Durante una chiacchierata con Giglio e Chiara Cainelli ha detto: “Si è stancata dieci giorni dalla fine del programma? Si è stancata due giorni dopo che Zeudi è arrivata in finale? Io non scendo dal pero“.

Lorenzo Spolverato critica Shaila Gatta al GF: lo sfogo del gieffino contro l’ex fidanzata

Quando il gieffino ha manifestato i suoi dubbi nei confronti di Shaila Gatta nella casa più spiata dagli italiani a prendere le sue difese ci ha pensato Chiara Cainelli. All’amico ha fatto notare che la loro relazione non andava bene già da tempo, tante sono state le discussioni scoppiate tra loro. Lei pensa che la ballerina si sia stancata dopo aver speso molte energie nella loro storia d’amore.

Nemmeno Giglio ha dato ragione a Lorenzo Spolverato, lui però ha continuato a sparlare dell’ex fidanzata. Tra le varie cose ha detto di esserci rimasto davvero male quando Shaila Gatta gli ha detto di evitarla perché così stava meglio. Ci sarà un nuovo confronto stasera nella nuova puntata del Grande Fratello? Non ci resta che attendere la diretta per scoprirlio.