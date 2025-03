Shaila Gatta sbotta al Grande Fratello: “Sono dei ricottari, che schifo”, a chi è rivolto lo sfogo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta è approdata da circa sei mesi al Grande Fratello e sin dall’inizio è stata una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. A catturare l’attenzione dei telespettatori non sono stati solo i flirt ma anche e soprattutto il suo modo di fare, più volte infatti si è ritrovata al centro di molte dinamiche.

Nella casa più spiata d’Italia non sono mancati gli scontri accesi con Helena Prestes, durante l’ultima puntata del Grande Fratello ha avuto anche un duro faccia a faccia con Stefania Orlando. Lei sperava di essere eletta terza finalista del reality e c’è rimasta davvero male quando non è successo, l’ha visto come un fallimento perché è convinta di meritare la finale. Nelle scorse ore ha rivelato a Zeudi e Chiara che ad ostacolarla potrebbe essere stata soprattutto la sua relazione con Lorenzo Spolverato. Shaila Gatta ha sempre detto ciò che pensa e nelle scorse ore si è scagliata duramente contri gli altri gieffini, lasciandosi sfuggire dure critiche e insulti.

Gli inquilini del Grande Fratello fanno infuriare Shaila Gatta: il duro sfogo della gieffina

Nelle scorse ore Shaila Gatta ha fatto da sola le pulizie nella casa più spiata d’Italia, nessuno l’ha aiutata e questa l’ha fatta andare su tutte le furie. Visibilmente infastidita si è lasciata andare ad un duro sfogo, durante il quale ha detto: “Sono stufa! Non c’è una persona che si è degnata di fare mezza cosa, mi sono rotta il ca**o. Sti quattro cretini, nullafacenti di me**a, viziati di me**a. Ma che schifo!“.

L’ex velina ha continuato ad attaccare i suoi compagni di avventura dicendo che hanno sempre una scusa per non fare le pulizie e lei si è ritrovata a fare tutto da sola. Lei trova assurdo il fatto che nessuno si prende la briga di sistemare una casa in cui stanno vivendo attualmente in undici. Tra le varie cose ha poi detto: “Sono dei ricottari. Sempre scuse per non pulire. Io oggi ho lavato, ho pulito, sistemato, ho cucinato, ho fatto tutto. E ho fatto tutto perché sono una persona pulita e civile“.