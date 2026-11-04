Mediaset anticipa la finale del Grande Fratello Vip? Selvaggia Lucarelli svela la verità

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I fan del Grande Fratello Vip si aspettava dinamiche più intriganti quest’anno, ma nonostante battibecchi e novità non mancano mai gli ascolti fino ad ora non sono stati tanto soddisfacenti.

All’inizio il rapporto tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni stava incuriosendo non poco i telespettatori, ma sono in molti a pensare che la coppia sia diventata un po’ noiosa. Più volte è stato detto ai concorrenti che non stanno dimostrando così tanta passione, loro si sono difesi dicendo che preferiscono esserlo quando non sono davanti alle telecamere. Intanto, sul portale Tv blogtvitaliana.it si legge che il Grande Fratello Vip chiuderà in anticipo.

Il Grande Fratello Vip verso la chiusura anticipata? Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sui social e fa chiarezza

Alcuni comparti tecnici che affiancano la produzione del reality avrebbero riferito che il Grande Fratello Vip non finirà l’11 dicembre ma ben due settimane prima. Il motivo? Probabilmente a causa dei bassi ascolti, indiscrezione che Selvaggia Lucarelli ci ha tenuto a smentire sul suo profilo Instagram.

L’opinionista del programma condotto da Ilary Blasi, tramite una storia postata sui social, ha svelato: “Chiarisco una cosa che leggo in giro. Il GF Vip non chiude in anticipo, la data della finale è sempre stata il 30 novembre“. La Lucarelli ha fatto poi sapere che potrebbero esserci dei raddoppi, ma a prescindere dalle novità il reality chiuderà quando è stato stabilito nel contratto.