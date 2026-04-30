Sara Guadenzi e Alessio Rubeca sono andati a convivere dopo Uomini e Donne: l’annuncio della coppia

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Quello di Sara Guadenzi e Alessio Rubeca a Uomini e Donne è stato un percorso alquanto criticato, in molti li hanno accusati di essersi addirittura messi d’accordo.

Per mesi lei ha cercato l’amore in trasmissione ma ha fatto i conti con varie delusioni, le cose però sono cambiate quando è arrivato Alessio. Tra i due l’intesa è stata palese sin dall’inizio, sembrava molto legata anche a Matteo ma i telespettatori avevano capito che avrebbe scelto l’amico di Ciro.

Alessio Rubeca e Sara Guadenzi amore a gonfie vele: la coppia dopo Uomini e Donne è andata a convivere

In molti erano convinti che i due si sarebbero detti addio praticamente subito dopo il programma ma loro li stanno facendo ricredere, sui social infatti continuano a mostrarsi più innamorati e uniti che mai. Lontano dalle telecamere hanno avuto la possibilità di conoscersi nella quotidianità e le cose tra loro stanno andando a meraviglia.

Alessio Rubeca e Sara Guadenzi hanno già fatto un passo molto importante, quale? Sono andati a convivere, a lasciarlo intuire sono stati loro nelle scorse ore. Tramite alcune storie pubblicate su Instagram si sono mostrati mentre acquistavano oggetti per la casa, poi con l’auto piena di scatoloni con ironia hanno scritto: “Fate l’amore non il trasloco”.