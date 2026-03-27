Uomini e Donne, Alessio Rubeca e Sara Guadenzi dopo la scelta: “Se non è amore questo non può essere altro”

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Ieri a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Sara Guadenzi, presa di mira dagli opinionisti che l’hanno accusata di aver preso tutti in giro ha deciso di lasciare la trasmissione con Alessio Rubeca.

Cosa hanno detto dopo la scelta? L’ex tronista ha fatto sapere che alcune emozioni sono sempre state chiare per lei, il percorso però l’ha aiutata a chiarire i suoi dubbi e a scoprire i vari aspetti dei suoi corteggiatori. Oggi è molto contenta perché dall’inizio del suo percorso voleva provare certe emozioni e con Alessio Rubeca c’è riuscita.

Le prime parole di Alessio Rubeca e Sara Guadenzi dopo la scelta a Uomini e Donne: è nato l’amore tra loro

Riferendosi al fidanzato Sara Guadenzi ha detto che la capisce, la ascolta, la fa stare bene e la fa sentire sempre sicura e protetta. Lui pensa che si vedesse che tra loro la complicità era maggiore, ha anche detto che gli altri corteggiatori secondo lui non hanno mai capito le sue fragilità.

Alessio Rubeca invece pensa di averla compresa sin da subito e di aver capito le sue fragilità e le sue paure, anche quando non le manifestava a parole. Ha poi svelato: “Non ho avuto tante esperienze a livello sentimentale quindi non ti saprei dire con precisione quello che provo per te, però penso che se non è amore questo non può essere altro.” I due si sono quindi abbracciati e baciati, la loro storia d’amore durerà dopo Uomini e Donne? Lo scopriremo.