GF Vip, Lucia Ilardo sbotta contro Renato: “Adesso racconto quello che dici sotto le coperte e ti smaschero”

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Nervi tesi al Grande Fratello Vip, il rapporto tra Renato Biancardi e Raul Dumitras si è incrinato a causa della gelosia ed è scoppiata un’accesa discussione anche con Lucia Ilardo.

I due gieffini erano diventati molto amici nella casa più spiata dagli italiani ma una battuta di Raul a Lucia ha fatto infuriare Renato ed è per questo che hanno discusso. Ormai il gieffino napoletano sembra essere sempre più preso dalla Ilardo ed è per questo che è diventato anche geloso nei suoi confronti. Ieri durante uno scontro lui ha raccontato che Lucia Ilardo gli ha detto che Dumitras le gira sempre intorno perché è interessato a lei.

Raul ci prova con Lucia Ilardo al GF Vip? Lei litiga furiosamente con Renato Biancardi e lo minaccia

Davanti agli altri concorrenti la gieffina visibilmente infastidita ha negato di aver detto quelle cose su Raul a Renato Biancardi, lui però ha continuato ad insistere dicendo che lo aveva fatto fino a dieci minuti prima. Lei su tutte le furie gli ha detto che se tirasse fuori ciò che dice lui sotto le coperte diventerebbe viola per la vergogna.

Lucia Ilardo con tono piuttosto nervoso ha continuato a dirgli di stare zitto e di non dire altre bugie con l’intenzione di farla passare per quella che non è. Dopo aver detto a Renato Biancardi che la stava portando al limite ha aggiunto: “Adesso racconto a tutti quello che dici sotto le coperte e ti smaschero. Se dici un’altra falsità, allora parlerò io. Non dipingermi come la donna che non sono“.