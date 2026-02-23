Martina De Ioannon a cuore aperto su Gianmarco Steri: “Ho avuto paura di perderlo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quando Martina De Ioannon ha partecipato a Uomini e Donne erano in molti a pensare che sarebbe andata via con Gianmarco Steri, lei però decise di scegliere Ciro Solimeno.

Dopo circa otto mesi la loro relazione è giunta al termine e non appena è tornata single l’ex tronista ha iniziato a frequentare la sua non scelta. Entrambi si sono subito resi conti che ciò che c’era tra loro non si era mai spento, oggi si mostrano più complici e innamorati che mai. Lei nelle scorse ore si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sui social, ai suoi seguaci ha detto che dal punto di vista emotivo sono stati due mesi molto impegnativi.

Martina De Ioannon ha sofferto ma si è sentita viva: le rivelazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne e il consiglio per i fan

Riferendosi al fidanzato l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato: “Ho avuto paura per la prima volta in ventotto anni di perdere la persona a cui tengo, la persona che ho accanto. Questa paura mi ha fatto stare male ma mi ha fatto sentire viva”.

Martina De Ioannon ha rivelato che è stata un’esperienza che le ha fatto scoprire aspetti sia positivi che negativi, lei ha consigliato ai suoi fan di parlarne con persone che possono aiutare. Ha poi detto che possono farlo anche da casa con la terapia online.