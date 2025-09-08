Belen e Cecilia Rodriguez dopo mesi di lontananza si rivedranno: l’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua ad essere molto teso il rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez, le due infatti non si parlano da mesi. Stando ai rumors ci sarebbero fatti ‘gravi’ alla base del drastico allontanamento, le due però non hanno mai rivelato cosa sia accaduto tra loro.

Vanity Fair si è lasciato sfuggire un’interessante indiscrezioni che riguarda le sorelle Rodriguez, a quanto pare a breve si rivedranno. Questo è ciò che si legge: “Non si vedono da marzo, ma questa settimana Cecilia e Belen saranno, finalmente, di nuovo faccia a faccia“.

Lontane da mesi Belen e Cecilia Rodriguez si incontreranno in settimana, il motivo del faccia a faccia? L’indiscrezione

A farle incontrare dopo mesi di freddezza e lontananza sarà il lavoro, le sorelle Rodriguez infatti gestiscono una linea di moda insieme. Dovranno infatti rivedersi per questioni di lavoro e in questa occasione Belen Rodriguez potrà vedere il pancione della sorella.

Cecilia Rodriguez a breve diventerà mamma per la prima volta, per lei è un momento magico per via della gravidanza ma a causa delle loro incomprensioni la sorella non ha potuto starle accanto in questi mesi. Grazie all’incontro di lavoro riusciranno a riconciliarsi lasciandosi gli screzi alle spalle? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.