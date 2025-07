Stefano De Martino e i continui gossip sul suo conto: come reagisce lui

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grazie al suo incredibile talento Stefano De Martino si sta facendo sempre più spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo. Da un po’ è uno dei volti di punta della Rai, in termini di ascolti i suoi programmi stanno ottenendo risultati pazzeschi.

Lui preferirebbe che si parlasse solo della sua carriera, da anni infatti è diventato molto riservato però la sua sfera personale e sentimentale finisce continuamente al centro del gossip. Intervistato dal settimanale Chi ha fatto sapere che cerca di relativizzare quando si sente troppo pressione perché si parla troppo di lui e cercano per forza a trovargli una fidanzata.

In passato Stefano De Martino soffriva per il gossip: come affronta oggi i pettegolezzi

L’amatissimo conduttore ha fatto sapere che spesso provava insofferenza i primi tempi in cui veniva fotografato e raccontato, spesso con fantasia, perché veniva considerato solo per quei rumors. Ha poi aggiunto: “E se sei ambizioso e hai un’idea di futuro come quella che avevo io, un po’ ne soffri“.

Con il passare del tempo però Stefano De Martino in merito al gossip ha cambiato punto di vista e questo lo ha aiutato a non rimanerci più male. A detta sua non sono antagonisti la vita professionale e la cronaca rosa ed è consapevole del fatto che la curiosità aumenta quando la popolarità cresce.