Belen su De Martino: “Furbo e capace, ma ha iniziato come il fidanzato di…”

Quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata una lunga e travagliata storia d’amore. Più volte hanno provato a riconciliarsi ma nonostante i loro forti sentimenti tra loro non ha mai funzionato.

Da circa due anni si sono detti di nuovo addio e questa volta sembra che non ci saranno altri ritorni di fiamma, anche se con loro è impossibile dirlo con certezza. Intanto, in un’intervista concessa al settimanale Chi la splendida conduttrice argentina è tornata a parlare del suo ex marito e dell’incredibile successo che sta conquistando in televisione,.

Belen lancia una frecciatina a De Martino? Cosa ha detto sulla sua carriera

Nella lunga intervista la conduttrice di Only Fun ha fatto sapere di aver dato sempre molto agli uomini. Quando le è stato chiesto se riconosce qualcosa di sé nel successo di Stefano De Martino senza pensarsi troppo ha risposto: “Il ragazzo è bravo, furbo, è capace. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen Rodriguez‘.”

Belen Rodriguez pensa che a parte questo non si possa dire nulla contro il talento del suo ex marito. A parer suo chi dice che non è bravo lo fa solo perché rosica. La showgirl ha poi concluso dicendo che ci sono molti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare.