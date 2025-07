Raffaella Mennoia svela: “Lavorare con Maria De Filippi è molto faticoso, ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raffaella Mennoia è una delle autrici di Uomini e Donne e Temptation Island, lavora al fianco di Maria De Filippi da moltissimi anni e senza giri di parole ha ammesso che non è semplice.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera riferendosi alla conduttrice l’ha definita il filo conduttore di molte vite, di gente che col tempo l’ha anche dimenticato ma lei di certo non lo fa. Ha poi ammesso: “Lavorare con lei è molto faticoso, lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. Ma siamo tutti convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano“.

Raffaella Mennoia parla del grande successo di Temptation Island

La scorsa settimana è iniziata una nuova edizione di Temptation Island e come al solito sta conquistando un incredibile successo in termini di ascolti. L’autrice pensa che tutto questo seguito sia dovuto al fatto che non sono solo le coppie a mettersi alla prova, ma anche chi guarda il programma.

Raffaella Mennoia pensa che da casa tutti si interrogano su come si comporterebbero in determinate situazioni. Crede quindi che il successo dipende dal fatto che i telespettatori si immedesimano quando guardano Temptation Island. Ha poi concluso dicendo: “Non mettiamo in scena il cattivo gusto, ma proviamo a raccontare quello che succede realmente nelle coppie“.