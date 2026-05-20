Racconto di una notte, anticipazioni 20 maggio 2026: Asaf e Afet devono trovare Mahir, Cabir ferisce Ferman
Cabir scopre che Mahir è andato via e spara a Ferman. Gli spoiler di Racconto di una notte rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 20 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Mahir dopo aver convinto la madre e Canfeza ad andare a cena in un posto tipico è riuscito a trascorrere con loro una bellissima serata. Mentre si divertivano tutti e tre sono riusciti a non pensare alla loro delicata situazione.
Spoiler Racconto di una notte 20 maggio 2026: Cabir scopre che Mahir è andato via e spara a Ferman
A casa Yilmaz invece il clima sarà tutt’altro che sereno. Entro tre giorni Asaf e Afet dovranno riuscire a convincere Mahir a tornare a casa, a sorpresa però si presenterò Cabir e questo cambierà tutto.
Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che Cabir è venuto a conoscenza del fatto che Mahir se n’è andato. L’uomo ferirà ad una gamba Ferman in segno di avvertimento con una pistola, Selim intanto non avrà nessuna intenzione di arrendersi.