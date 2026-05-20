Racconto di una notte, anticipazioni 20 maggio 2026: Asaf e Afet devono trovare Mahir, Cabir ferisce Ferman

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 20 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Mahir dopo aver convinto la madre e Canfeza ad andare a cena in un posto tipico è riuscito a trascorrere con loro una bellissima serata. Mentre si divertivano tutti e tre sono riusciti a non pensare alla loro delicata situazione.

Spoiler Racconto di una notte 20 maggio 2026: Cabir scopre che Mahir è andato via e spara a Ferman

A casa Yilmaz invece il clima sarà tutt’altro che sereno. Entro tre giorni Asaf e Afet dovranno riuscire a convincere Mahir a tornare a casa, a sorpresa però si presenterò Cabir e questo cambierà tutto.

Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che Cabir è venuto a conoscenza del fatto che Mahir se n’è andato. L’uomo ferirà ad una gamba Ferman in segno di avvertimento con una pistola, Selim intanto non avrà nessuna intenzione di arrendersi.