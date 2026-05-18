Racconto di una notte, anticipazioni 18 maggio 2026: Mahir porta via la madre e Canfeza
Mahir non vuole sposare Sila, Kursat rivede la madre. Gli spoiler di Racconto di una notte rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 da oggi alle 16.05 al posto de La forza di una donna. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 18 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Cabir si è presentato a casa Yilmaz e Mahir deciderà di portare via dalla villa Canfeza e sua madre con l’obiettivo di trovare un posto dove saranno al sicuro.
Spoiler Racconto di una notte 18 maggio 2026: Mahir non vuole sposare Sila, Kursat rivede la madre
Nonostante i nonni lo abbiano supplicato Mahir non avrà nessuna intenzione di sacrificarsi per il bene della famiglia Yilmaz convolando a nozze con Sila. L’uomo chiederà aiuto a Salih che troverà loro un posto in cui vivere fin quando non avranno capito cosa fare con Selim.
Anche se è ferito l’uomo non sarà più dove Mahir lo aveva lasciato. Intanto il comandante Rasit ha accolto Mavis e Sare a casa del fratello Ezra. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che alcuni uomini del comandante porteranno lì Kursat a sorpresa che potrà finalmente rivedere la madre e rimanere con lei. L’uomo però avrà la testa altrove dal momento che ha scoperto che Rasit in realtà è Boris.