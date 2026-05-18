Racconto di una notte, anticipazioni 18 maggio 2026: Mahir porta via la madre e Canfeza

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 da oggi alle 16.05 al posto de La forza di una donna. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 18 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Cabir si è presentato a casa Yilmaz e Mahir deciderà di portare via dalla villa Canfeza e sua madre con l’obiettivo di trovare un posto dove saranno al sicuro.

Spoiler Racconto di una notte 18 maggio 2026: Mahir non vuole sposare Sila, Kursat rivede la madre

Nonostante i nonni lo abbiano supplicato Mahir non avrà nessuna intenzione di sacrificarsi per il bene della famiglia Yilmaz convolando a nozze con Sila. L’uomo chiederà aiuto a Salih che troverà loro un posto in cui vivere fin quando non avranno capito cosa fare con Selim.

Anche se è ferito l’uomo non sarà più dove Mahir lo aveva lasciato. Intanto il comandante Rasit ha accolto Mavis e Sare a casa del fratello Ezra. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che alcuni uomini del comandante porteranno lì Kursat a sorpresa che potrà finalmente rivedere la madre e rimanere con lei. L’uomo però avrà la testa altrove dal momento che ha scoperto che Rasit in realtà è Boris.