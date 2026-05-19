Racconto di una notte, anticipazioni 19 maggio 2026: Mahir cucina per Sureyya e Canfeza poi propone loro di…

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 19 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Mahir, Sureyya e Canfeza finché non troveranno un’altra sistemazione vivranno nella casa trovata per loro da Salih. Lui vorrebbe far trascorrere alla madre e alla sua amata una piacevole serata senza preoccupazioni e deciderà di cucinare le kofte.

Spoiler Racconto di una notte 19 maggio 2026: Mahir, Sureyya e Canfeza si divertono e dimenticano i problemi

Il piatto solitamente è la sua specialità ma stavolta il risultato non sarà quello previsto, infatti la cena risulterà pessima e immangiabile.

In molti li stanno cercando ma nonostante questo Mahir farà una proposta alle due donne, quella di recarsi in un posto tipico per cenare lì. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che i tre si divertiranno molto, grazie alla piacevole serata riusciranno a non pensare per un po’ ai loro problemi.