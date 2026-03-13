Profonda crisi tra Francesca Cipriani e il marito Alessandro, lei svela: “Sono andata via di casa”

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Francesca Cipriani da qualche anno è legata sentimentalmente al marito Alessandro Rossi, fino a poche settimane fa si mostravano complici e innamorati sui social ma le cose sono cambiate.

A quanto pare la coppia non sta vivendo un periodo affatto sereno, a farlo sapere è stata lei stessa durante l’ospitata da Monica Setta che andrà in onda domani. L’Ansa ha rivelato alcune anticipazioni in merito alla sua intervista, l’ex pupa avrebbe detto che lei e il marito stanno attraversando un momento di crisi e non sa se si separeranno.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi non stanno vivendo insieme: cosa ha detto sulla maternità

Alla conduttrice l’ex gieffina, parlando della crisi con il marito, ha rivelato: “Ho fatto le valigie e sono andata via da casa“. Ha fatto sapere che sta vivendo da settimane questa difficile situazione, inoltre gli haters la tormentano chiedendole ripetutamente perché non ha ancora figli.

Qualche tempo fa aveva già parlato del suo desiderio di diventare madre, a Monica Satta ha detto che vorrebbe davvero un bambino. Ha poi aggiunto: “È mio marito che mi chiede di aspettare. Ho 42 anni, mi sono sposata per metter su famiglia, altrimenti non avrei detto ‘si’ per sempre“.