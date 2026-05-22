GF Vip, Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono rivisti: “Gli voglio bene ma non torno indietro”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante la finale del Grande Fratello Vip Antonella Elia ha rivisto Pietro Delle Piane e questa volta il loro confronto è stato decisamente più sereno rispetto al primo.

L’ex compagno della showgirl le ha detto di provare ancora un sentimento per lei e si è detto convinto che vale lo stesso anche per lei. L’attore ha fatto sapere che ci sono state delle interferenze nel loro rapporto che li hanno allontanati col tempo. Pietro Delle Piane le aveva poi chiesto di rivedersi dopo il Grande Fratello Vip da soli e lei gli ha dato appuntamento per il giorno dopo.

Antonella Elia ha incontrato Pietro Delle Piane dopo il Grande Fratello Vip: cosa ha deciso l’ex gieffina

In molti si sono chiesti cosa sia successo tra loro dopo il reality, l’ex gieffina intervistata da TGcom24 ha fatto sapere che l’incontro tra loro c’è stato. Dopo il nuovo confronto hanno deciso di concedersi un’altra possibilità? La showgirl ha ribadito che vuole un bene immenso all’ex compagno e farà sempre parte della sua vita, ma non è tornata con lui.

Tra le varie cose Antonella Elia ha dichiarato: “Non torno indietro nella mia decisione di chiudere la relazione, non l’ho mai fatto nella mia vita. Quando chiudo, chiudo“. In merito al suo rapporto con Pietro Delle Piane la gieffina non sembra propensa a cambiare idea, ci saranno altri colpi di scena in futuro? Lo scopriremo.