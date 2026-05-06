GF Vip, Pietro Delle Piane è ancora nel cuore di Antonella Elia? “Resterà sempre parte di me”

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Quella tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è sempre stata una relazione alquanto tormentata, negli anni si sono lasciati e ripresi più volte anche dopo aver annunciato il loro matrimonio.

Nei mesi scorsi l’ex coppia ha di nuovo stupito tutti annunciato un’improvvisa rottura. La gieffina in varie ospitate, ma anche dentro la casa più spiata dagli italiani, si è detta convinta che non possano più stare insieme. Il loro è stato un grande amore ma Antonella Elia non pensa che fossero destinati a restare insieme, al Grande Fratello Vip più volte ha ripensato al loro rapporto e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Antonella Elia pensa ancora a Pietro Delle Piane? Cosa ha rivelato al Grande Fratello Vip

Ieri sera in diretta Ilary Blasi le ha chiesto se abbia avuto dei dubbi e dei ripensamenti in merito alla fine della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane. Lei dopo aver visto la clip dedicata al loro rapporto e a ciò che lei ha detto nella casa ha detto: “Resterà sempre parte di me. E’ finita, però è come se mi fossi tagliata un braccio. E’ comunque parte di me e lo resterà per sempre, anche se non si può tornare indietro“.

Antonella Elia è convinta che sia lei che l’ex compagno abbiano sbagliato molte cose che col tempo li ha spinti a separarsi, pensa che per recuperare dovrebbero cambiare entrambi. La gieffina ha anche detto che non vorrebbe rovinare la vita a Pietro Delle Piane e riferendosi ai loro undici anni di differenza ha detto che potrebbe avere una vita migliore con una donna più giovane. Secondo Cesara Buonamici, ma non è l’unica a pensarlo, la gieffina prova ancora un sentimento per l’ex. Il suo consiglio? Incontrarsi e raccontarsi quello che si ha nel cuore, le ha anche detto che l’età non conta.